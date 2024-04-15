У Франківську жінкам, які народять у День міста, виплатять по 5000 грн

Сертифікати можна буде використати на товари для малюків.

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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради прийняв рішення про відзначення матерів, які народили дітей у День міста.

Як пише видання «Курс», за рішенням виконкому, має бути організоване відзначення матерів, які народили дітей 7 травня – у День міста.

Жінки, які стануть мамами цього дня, отримають подарункові сертифікати на придбання товарів для новонароджених на суму 5 000 гривень. Для отримання сертифіката породіллі, в тому числі ВПО, мають бути зареєстровані в Івано-Франківській громаді. Минулого року жінки, які народили у День міста отримали подарункові сертифікати на суму 3000 гривень.

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