Во Франковске женщинам, которые родят в День города, выплатят по 5000 грн

Сертификаты можно будет использовать на товары для малышей.

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Сертификаты можно использовать для приобретения товаров для новорожденных.

Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета принял решение о праздновании матерей, родивших детей в День города.

Как пишет издание «Курс», по решению исполкома, должно быть организовано празднование матерей, родивших детей 7 мая – в День города.

Женщины, которые станут мамами в этот день, получат подарочные сертификаты на приобретение товаров для новорожденных на сумму 5000 гривен. Для получения сертификата роженицы, в том числе ВПЛ, должны быть зарегистрированы в Ивано-Франковской общине. В прошлом году женщины, родившие в День города, получили подарочные сертификаты на сумму 3000 гривен.

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