В Украине не зафиксировали ни одного случая утечки огнестрельного оружия за границу – МВД

Правоохранительные органы Украины активно присоединяются к выполнению совместных мероприятий, предложенных ЕС.

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На сегодняшний день пограничной службой не зафиксировано ни одного случая утечки огнестрельного оружия за пределы Украины. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

«Правоохранительные органы Украины активно присоединяются к выполнению совместных мероприятий, предложенных ЕС. В частности, в реализации оперативных планов Европейской мультидисциплинарной платформы противодействия криминальным угрозам (ЕМРАСТ), где одним из направлений является незаконное обращение оружия», - отмечают в МВД.

Кроме того, добавляют в Министерстве, Национальная полиция на постоянной основе передает Европолу информацию о похищенном, потерянном или изъятом оружии, а вопрос учтенного и зарегистрированного оружия является одним из ключевых направлений в работе МВД.

Также в Украине функционирует Единый реестр оружия, который создал возможности автоматизировать жизненный цикл оружия и в дальнейшем усилить контроль за ее изготовлением, хранением, использованием и регистрацией.

Так, процесс получения разрешений стал удобным и доступным для граждан, а оружие теперь можно зарегистрировать, воспользовавшись «Единым окном гражданина».

«Судебно-юридическая газета» ранее писала, что Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время интервью в эфире телемарафоне заявил, что у украинцев на руках может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия. Как передают в Департаменте коммуникации МВД Украины, по его словам, речь идет не о короткоствольном оружии, а автоматическом, а также гранатах, минах и другом более серьезном оружии.

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