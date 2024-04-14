В Україні не зафіксували ні одного випадку витоку вогнепальної зброї за кордон – МВС

Правоохоронні органи України активно долучаються до виконання спільних заходів, запропонованих ЄС.

Джерело фото: Нацполіція

На сьогодні прикордонною службою не зафіксовано жодного випадку витоку вогнепальної зброї за межі України. На цьому наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Правоохоронні органи України активно долучаються до виконання спільних заходів, запропонованих ЄС. Зокрема, у реалізації оперативних планів Європейської мультидисциплінарної платформи протидії кримінальним загрозам (ЕМРАСТ), де одним із напрямів є незаконний обіг зброї», - зазначають у МВС.

Окрім того, додають у Міністерстві, Національна поліція на постійній основі передає Європолу інформацію про викрадену, втрачену або вилучену зброю, а питання облікованої та зареєстрованої зброї є одним із ключових напрямків у роботі МВС.

Також в Україні функціонує Єдиний реєстр зброї, який створив можливості автоматизувати життєвий цикл зброї та надалі посилити контроль над її виготовленням, зберіганням, використанням та реєстрацією.

Так, процес отримання дозволів став зручним і доступним для громадян, а зброю наразі можна зареєструвати, скориставшись «Єдиним вікном громадянина».

«Судово-юридична газета» раніше писала, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час інтерв’ю в ефірі телемарафоні заявив, що в українців на руках може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї. Як передають у Департаменті комунікації МВС України, за його словами, мова йде не про короткоствольну зброю, а автоматичну, а також гранати, міни й іншу більш серйозну зброю.

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