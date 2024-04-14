Практика судів
  1. В Україні

В Україні не зафіксували ні одного випадку витоку вогнепальної зброї за кордон – МВС

20:51, 14 квітня 2024
Правоохоронні органи України активно долучаються до виконання спільних заходів, запропонованих ЄС.
В Україні не зафіксували ні одного випадку витоку вогнепальної зброї за кордон – МВС
Джерело фото: Нацполіція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогодні прикордонною службою не зафіксовано жодного випадку витоку вогнепальної зброї за межі України. На цьому наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Правоохоронні органи України активно долучаються до виконання спільних заходів, запропонованих ЄС. Зокрема, у реалізації оперативних планів Європейської мультидисциплінарної платформи протидії кримінальним загрозам (ЕМРАСТ), де одним із напрямів є незаконний обіг зброї», - зазначають у МВС.

Окрім того, додають у Міністерстві, Національна поліція на постійній основі передає Європолу інформацію про викрадену, втрачену або вилучену зброю, а питання облікованої та зареєстрованої зброї є одним із ключових напрямків у роботі МВС.

Також в Україні функціонує Єдиний реєстр зброї, який створив можливості автоматизувати життєвий цикл зброї та надалі посилити контроль над її виготовленням, зберіганням, використанням та реєстрацією.

Так, процес отримання дозволів став зручним і доступним для громадян, а зброю наразі можна зареєструвати, скориставшись «Єдиним вікном громадянина».

«Судово-юридична газета» раніше писала, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час інтерв’ю в ефірі телемарафоні заявив, що в українців на руках може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї. Як передають у Департаменті комунікації МВС України, за його словами, мова йде не про короткоствольну зброю, а автоматичну, а також гранати, міни й іншу більш серйозну зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чинний закон про звернення громадян до влади скасують і ухвалять новий – ГНЕУ перелічило ризики

У проекті Кабміну виключаються норми про обов’язок керівників та інших посадових осіб органів держави розглядати звернення та проводити особистий прийом суб’єктів звернення, а відповідні повноваження покладаються на «уповноважених осіб».

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.

Цивільні справи, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн, визнають малозначними

А у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду