У МОЗ попереджають про ріст захворюваності на кашлюк в Україні

95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі.

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У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що з 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року було зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку.

Причиною зростання захворюваності у МОЗ називають велику кількість нещеплених дітей.

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні, наголошують у Мінохорони здоров’я, а найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких може викликати апное — тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, кашель має характерний свист.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ.

У немовлят кашель може не проявлятись – але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя.

Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

Для того, щоб запобігти кашлюку, усі діти мають отримати 4 щеплення — у віці 2, 4, 6 і 18 місяців, наголошують у МОЗ.

Також, від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини.

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