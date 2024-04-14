В Минздраве предупреждают о росте заболеваемости на коклюш в Украине

95,9% всех заболевших — дети, 4,1% — взрослые.

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В Министерстве здравоохранения сообщают, что с 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 было зафиксировано 515 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев, 95,9% всех заболевших — дети, 4,1% — взрослые. Большинство больных – дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Причиной роста заболеваемости в Минздраве называют большое количество непривитых детей.

Кашлюк является очень заразным, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании, отмечают в Минздраве, а наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, есть высокий риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь является изнурительной и сильно ослабляет организм.

Болезнь начинается как ОРВИ. Через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до покраснения лица, слезотечения, кашель имеет характерный свист.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ.

У грудных детей кашель может не проявляться – но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица.

Выздоровление начинается через 4-8 недель, больной начинает реже кашлять, приступы кашля становятся слабее. Иногда период выздоровления может занять от 2 до 6 месяцев.

Для того, чтобы предотвратить коклюш, все дети должны получить 4 прививки — в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, отмечают в Минздраве.

Также, от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.

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