От системы «Шлях» отключили 24 перевозчика, водители которых не вернулись в Украину

Водители этих перевозчиков не вернулись на протяжении 60 дней.

Источник фото: EPA-EFE/Darek Delmanowicz

Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы «Шлях» 24 перевозчика. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

«Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы», - отметили в Укртрансбезопасности.

Также в Госслужбе отметили, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов вероятных злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Как писала «Судебно-юридическая газета», штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров можно будет оплатить в Дії.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.