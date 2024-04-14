«Укрпочта» планирует изменить доставку писем и посылок в Польшу

Оператор рассматривает инициативу по запуску почтового поезда.

Источник фото: Укрпочта

Украинский почтовый оператор «Укрпочта» рассматривает инициативу по запуску почтового поезда для экспресс-доставки грузов между Украиной и Польшей.

Запуск такого вагона значительно ускорит международную доставку, ведь на сегодняшний день срок доставки посылок «Укрпочты» в Польшу составляет 22 дня.

Об этом сообщил директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем все же запустить почтовый поезд Киев-Перемышль, который даст возможность доставлять отправления из Украины овернайт», - рассказал Смилянский.

Игорь Смилянский выразил надежду, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году. Он пояснил, что этот вид доставки дороже, чем автомобильным транспортом, но он менее подвержен влиянию очередей и задержкам.

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