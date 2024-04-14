«Укрпошта» планує змінити доставку листів і посилок у Польщу

Оператор розглядає ініціативу щодо запуску поштового поїзда.

Джерело фото: Укрпошта

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Український поштовий оператор «Укрпошта» розглядає ініціативу щодо запуску поштового поїзда для експрес-доставки вантажів між Україною та Польщею.

Запуск такого вагона значно пришвидшить міжнародну доставку, адже на сьогодні термін доставки посилок «Укрпошти» до Польщі становить 22 дні.

Про це повідомив директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у кулуарах саміту Business Wisdom Summit, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо все ж таки запустити поштовий поїзд Київ-Перемишль, який дасть можливість доставляти відправлення з України овернайт», - розповів Смілянський.

Ігор Смілянський висловив сподівання, що поштовий вагон вдасться запустити у 2024 році. Він пояснив, що цей вид доставки дорожчий, ніж автомобільним транспортом, але він менше піддається впливу черг і затримок.

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