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На Одещині чоловік став на захист доньки та застрелив з рушниці зятя

23:58, 14 квітня 2024
Чоловік отримав п’ять років позбавлення волі.
На Одещині чоловік став на захист доньки та застрелив з рушниці зятя
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Суд вирішив долю мешканця Одеської області, який застрелив свого зятя за систематичні знущання над донькою та онукою. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідство встановило, що через постійні сімейні сварки та образи донька фігуранта з дитиною переїхала від свого чоловіка жити до батьків, але кривдник став навідуватися до нового місця мешкання, поводив себе агресивно, змушуючи повернутися додому, затівав сварки з тестем, який ставав на захист доньки.

Наприкінці червня 2019 року ввечері між тестем та зятем вчергове виникла суперечка. Господар маєтку, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання, схопив належну йому мисливську рушницю та вистрілив у зятя. Від отриманих поранень той загинув на місці події.

Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали поліцейські, суд визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

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