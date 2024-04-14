Понад 62% українців отримують пенсію до п'яти тисяч гривень — ПФУ

Понад 62% українців пенсійного віку отримують пенсію до п'яти тисяч гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Найвищий розмір середньої пенсії у Києві (7 848 грн), Рівненській (7 205 грн), Донецькій (7 017 грн) областях.
Як писала «Судово-юридична газета», в Україні зменшилося число пенсіонерів. Так, якщо на початку року пенсію отримували 10 млн 516 тисячі осіб, то зараз – 10 млн 154 тисячі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.