Понад 62% українців отримують пенсію до п'яти тисяч гривень — ПФУ

Найвищий розмір середньої пенсії у Києві.

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Понад 62% українців пенсійного віку отримують пенсію до п'яти тисяч гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

до трьох тисяч гривень отримують 26,8%, середня пенсія — 2 761,58 грн;

від 3001 до 4000 грн — 17,3%, середня пенсія — 3 548,08 грн;

від 4001 до 5000 грн —18,6%, середня пенсія — 4 415,87 грн;

від 5001 до 10000 грн —25,2%, середня пенсія — 6 843,67 грн;

понад 10 тис. грн — 12,1%, середня пенсія — 15 268,49 грн.

Найвищий розмір середньої пенсії у Києві (7 848 грн), Рівненській (7 205 грн), Донецькій (7 017 грн) областях.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні зменшилося число пенсіонерів. Так, якщо на початку року пенсію отримували 10 млн 516 тисячі осіб, то зараз – 10 млн 154 тисячі.

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