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Более 62% украинцев получают пенсию до пяти тысяч гривен — ПФУ

20:33, 14 апреля 2024
Самый высокий размер средней пенсии в Киеве.
Более 62% украинцев получают пенсию до пяти тысяч гривен — ПФУ
Источник фото: depositphotos.com
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Более 62% украинцев пенсионного возраста получают пенсию до пяти тысяч гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

  • до трех тысяч гривен получают 26,8%, средняя пенсия – 2 761,58 грн;
  • от 3001 до 4000 грн – 17,3%, средняя пенсия – 3 548,08 грн;
  • от 4001 до 5000 грн –18,6%, средняя пенсия – 4 415,87 грн;
  • от 5001 до 10000 грн -25,2%, средняя пенсия – 6 843,67 грн;
  • более 10 тыс. грн – 12,1%, средняя пенсия – 15 268,49 грн.

Самый высокий размер средней пенсии в Киеве (7 848 грн), Ровенской (7 205 грн), Донецкой (7 017 грн) областях.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине уменьшилось число пенсионеров. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.

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