Более 62% украинцев получают пенсию до пяти тысяч гривен — ПФУ

Более 62% украинцев пенсионного возраста получают пенсию до пяти тысяч гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Самый высокий размер средней пенсии в Киеве (7 848 грн), Ровенской (7 205 грн), Донецкой (7 017 грн) областях.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине уменьшилось число пенсионеров. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.