Черноморский флот рф потерял треть кораблей, но Украине есть над чем работать, — ВМС

Спикер Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что благодаря ВСУ удалось восстановить гражданское судоходство в Черном море, которое Россия пыталась заблокировать.

С начала полномасштабной войны Черноморский флот рф потерял примерно треть своих кораблей, однако Украине еще есть над чем работать. Об этом сообщает спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Если на языке цифр, то можем говорить о трети. Но, конечно, важен качественный показатель. Поэтому еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря", - сказал он.

Также Плетенчук отметил, что благодаря удачной работе Сил обороны Украины удалось восстановить гражданское судоходство в Черном море, которое рф пыталась заблокировать в начале войны.

Он считает, что не стоит забывать об угрозах, которые составляет рф в Черном море.

На фоне потерь флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты.

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