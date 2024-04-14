Чорноморський флот рф втратив третину кораблів, але Україні є над чим працювати, — ВМС

Речник Дмитро Плетенчук підкреслив, що завдяки ЗСУ вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке рф намагалася заблокувати.

З початку повномасштабної війни Чорноморський флот рф втратив приблизно третину своїх кораблів, проте Україні ще є над чим працювати. Про це повідомляє речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину. Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - сказав він.

Також Плетенчук зазначив, що завдяки вдалій роботі Сил оборони України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке рф намагалася заблокувати на початку війни.

Він вважає, що не варто забувати про загрози, які становить рф у Чорному морі.

На тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки.

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