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В Україні анонсували запуск «Залізного полігону» – що це таке

08:58, 15 квітня 2024
На полігоні українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їхньої готовності.
В Україні анонсували запуск «Залізного полігону» – що це таке
Джерело фото: armyinform
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В Україні анонсували запуск «Залізного полігону», на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їхньої готовності.

Про це розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик, а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів», - сказав Лебеденко.

За його словами, виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. При цьому, комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

Він також зазначив, що чинна система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

За словами Лебеденка, це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

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