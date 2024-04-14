На Львівщині підрядник привласнив майже 300 тисяч грн на будівництві медцентру

Підрядник в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказував невірні дані.

Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, який привласнив майже 300 тисяч грн на будівництві культурно-медичного центру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що підрядник привласнив кошти під час будівництва культурно-медичного центру, де мали б бути розміщені клуб та лікарня в одному із сіл Самбірського району.

Для цього 46-річний чоловік, виконуючи будівельні роботи на замовлення сільської ради, вніс до офіційних документів неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказав невірні дані щодо фактично здійснених робіт по об’єкту та використаних матеріалів.

Внаслідок цього підрядник безпідставно отримав з місцевого бюджету майже 300 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.