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На Львівщині підрядник привласнив майже 300 тисяч грн на будівництві медцентру

23:01, 14 квітня 2024
Підрядник в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказував невірні дані.
На Львівщині підрядник привласнив майже 300 тисяч грн на будівництві медцентру
Фото: Львівська обласна прокуратура
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На Львівщині до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, який привласнив майже 300 тисяч грн на будівництві культурно-медичного центру. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідством встановлено, що підрядник привласнив кошти під час будівництва культурно-медичного центру, де мали б бути розміщені клуб та лікарня в одному із сіл Самбірського району.

Для цього 46-річний чоловік, виконуючи будівельні роботи на замовлення сільської ради, вніс до офіційних документів неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказав невірні дані щодо фактично здійснених робіт по об’єкту та використаних матеріалів.

Внаслідок цього підрядник безпідставно отримав з місцевого бюджету майже 300 тис. грн.

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