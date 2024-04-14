Во Львовской области подрядчик присвоил почти 300 тысяч грн на строительстве медцентра

Подрядчик в актах приемки выполненных строительных работ и справках об их стоимости указывал неверные данные.

Во Львовской области в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимателя, который присвоил почти 300 тысяч грн на строительстве культурно-медицинского центра. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что подрядчик присвоил средства при строительстве культурно-медицинского центра, где должны быть размещены клуб и больница в одном из сел Самборского района.

Для этого 46-летний мужчина, выполняя строительные работы по заказу сельского совета, внес в официальные документы ложные сведения. В частности, в актах приемки выполненных строительных работ и справках об их стоимости указал неверные данные о фактически осуществленных работах по объекту и использованным материалам.

В результате подрядчик безосновательно получил из местного бюджета почти 300 тыс. грн.

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