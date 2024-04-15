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В Украине анонсировали запуск «Железного полигона» – что это такое

08:58, 15 апреля 2024
На полигоне украинские производители смогут провести испытания образцов оружия на любой стадии их готовности.
В Украине анонсировали запуск «Железного полигона» – что это такое
Источник фото: armyinform
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В Украине анонсировали запуск «Железного полигона», на котором украинские производители смогут провести испытания образцов оружия на любой стадии их готовности.

Об этом рассказал заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим создать полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его согласно методологии испытаний, обеспечить площадкой, соответствующими инструментами для оценки характеристик, а также поможет ему получить всю необходимую помощь в оформлении документов», - сказал Лебеденко.

По его словам, производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности. При этом коммуникации по резервированию времени и дате испытаний будут обеспечивать ВСУ.

Он также отметил, что действующая система предусматривает более сложные процедуры по оформлению доступа к испытаниям на полигонах для частных производителей различных видов вооружения.

По словам Лебеденко, это общий проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности.

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