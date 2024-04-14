В Одесской области мужчина встал на защиту дочери и застрелил из ружья зятя

Мужчина получил пять лет лишения свободы.

Суд решил судьбу жителя Одесской области, застрелившего своего зятя за систематические издевательства над дочерью и внучкой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следствие установило, что из-за постоянных семейных ссор и оскорблений дочь фигуранта с ребенком переехала от своего мужа жить к родителям, но обидчик стал наведываться к новому месту жительства, вел себя агрессивно, заставляя вернуться домой, затевал ссоры с тестем, который становился в защиту дочери.

В конце июня 2019 вечером между тестем и зятем в очередной раз возник спор. Хозяин имения, находясь в состоянии сильного душевного волнения, схватил принадлежащее ему охотничье ружье и выстрелил в зятя. От полученных ранений тот погиб на месте происшествия.

Исследовав материалы производства и доказательства, предоставленные полицейскими, суд признал обвиняемого виновным в совершенном и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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