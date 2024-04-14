Практика судів
  1. В Україні

Від системи «Шлях» відключили 24 перевізники, водії яких не повернулися в Україну

21:09, 14 квітня 2024
Водії цих перевізників не повернулися упродовж 60 днів.
Від системи «Шлях» відключили 24 перевізники, водії яких не повернулися в Україну
Джерело фото: EPA-EFE/Darek Delmanowicz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» 24 перевізники. Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

«Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», - зазначили в Укртрансбезпеці.

Також у Держслужбі зазначили, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів ймовірних зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як писала «Судово-юридична газета», штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів можна буде сплатити в Дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чинний закон про звернення громадян до влади скасують і ухвалять новий – ГНЕУ перелічило ризики

У проекті Кабміну виключаються норми про обов’язок керівників та інших посадових осіб органів держави розглядати звернення та проводити особистий прийом суб’єктів звернення, а відповідні повноваження покладаються на «уповноважених осіб».

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.

Цивільні справи, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн, визнають малозначними

А у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду