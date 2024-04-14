Від системи «Шлях» відключили 24 перевізники, водії яких не повернулися в Україну

Водії цих перевізників не повернулися упродовж 60 днів.

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Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» 24 перевізники. Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

«Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», - зазначили в Укртрансбезпеці.

Також у Держслужбі зазначили, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів ймовірних зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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