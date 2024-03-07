Штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров можно будет оплатить в Дії

Укртрансбезопасность планирует интеграцию, чтобы нарушители габаритно-весовых параметров, зафиксированных WIM, могли видеть постановления о допущенных нарушениях в Дії.

Государственная служба по безопасности на транспорте до конца 2024 года осуществит интеграцию проекта фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, зафиксированных комплексами Weight-in-Motion (WIM), с Дією. Об этом сообщил заместитель главы Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерий Кулик-Куличенко, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем интеграцию, чтобы нарушители габаритно-весовых параметров, зафиксированных WIM, могли видеть постановления о допущенных нарушениях в Дії. Непосредственно в приложении они смогут уплатить штраф», - сказал он.

Сейчас нарушители получают штрафы через Укрпочту. Также есть возможность проверить наличие постановлений о нарушении на странице Укртрансбезопасности. Но предлагаемые инновации значительно ускорят процесс получения сообщений о штрафах, отмечают в Госслужбе.

Кулик-Куличенко надеется, что инициатива будет реализована до конца 2024 года.

В настоящее время в Украине установлены и работают 50 WIM-комплексов в 20 областях.

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