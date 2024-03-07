Винницкий городской суд вынес приговор псевдоволонтеру, который «собирал» средства для военных

Мужчина в соцсетях распространял «сбор» средств якобы на покупку снаряжения и горючего для военнослужащих.

Винницкий городской суд Винницкой области назначил приговор псевдоволонтеру. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что обвиняемый, используя аккаунт в социальной сети путем обмана, представившись волонтером, под предлогом сбора средств на покупку снаряжения для военнослужащих и под предлогом сбора средств на горючее, сообщал потерпевшим номер карты, на которую те, будучи введенными в заблуждение, перечисляли средства в сумме 1000 грн и 700 грн со своей банковской карты.

Завладение денежными средствами, обвиняемый на связь больше не выходил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями обвиняемый нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму 1000 и 700 гривен.

Допрошенный обвиняемый в судебном заседании не раскаялся.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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