Оккупанты сбросили боеприпас на автомобиль «скорой» на Харьковщине

58-летний мужчина получил осколочное ранение.

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На выходных российские военные сбросили боеприпас с FPV-дрона на автомобиль бригады экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов в Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

«Пострадал водитель транспортного средства. 58-летний мужчина получил осколочное ранение», – отметили там.

Следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Как писала «Судебно-юридическая газета», что Генштаб ВСУ сообщает, что по имеющимся данным разведки, рф готовится к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции – еще одной операции под фальшивым флагом.

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