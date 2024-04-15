Практика судов
  1. В Украине

В Раде хотят повысить показатель отношения средней пенсии к средней зарплате до 60%

07:46, 15 апреля 2024
По словам Галина Третьяковой, на сегодняшний день он составляет около 30%.
В Раде хотят повысить показатель отношения средней пенсии к средней зарплате до 60%
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады и депутатка от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова на встрече с представителями Международной организации труда сообщила, что отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате в Украине сегодня составляет около 30%. Стратегическая цель – повысить этот показатель до 60%.

«Коэффициент замещения (отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%. Стратегическая цель – это 60%», – подчеркнула народная депутатка.

Галина Третьякова отметила, что в настоящее время почти 30% населения Украины достигло пенсионного возраста. Около 9 млн граждан платят единый социальный взнос (ЕСВ), за счет которого в том числе выплачиваются пенсии.

«Чтобы повысить отношение средней пенсии к средней зарплате, необходимо провести реформу ЕСВ, внедрить практику пенсионных накоплений, проработать вопросы поддержки финансового благополучия семьи, например, за счет возвращения домохозяйствам переплаченных в течение года налогов, а также способствовать занятости женщин», – отметила Галина Третьякова.

Представители Международной организации труда пообещали до следующей встречи в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов смоделировать ряд предложений, в частности, в сфере развития пенсионной системы в Украине.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров уменьшилось почти на 362 тысячи человек. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Командир подразделения получил от волонтеров грузовик, однако вместе с ним получил и проблемы из-за того, что не поставил автомобиль на учет

Суд признал, что у офицера не было другой возможности выполнить задачу командования.

Сколько зарабатывают руководство и работники Национальной школы судей: информация ГСА

Обнародован размер заработной платы в структуре НШСУ в 2023 году.

Гражданские дела, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн, признают малозначительными

А в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео