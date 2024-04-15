В Раде хотят повысить показатель отношения средней пенсии к средней зарплате до 60%

По словам Галина Третьяковой, на сегодняшний день он составляет около 30%.

Источник фото: rada.gov.ua

Глава комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады и депутатка от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова на встрече с представителями Международной организации труда сообщила, что отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате в Украине сегодня составляет около 30%. Стратегическая цель – повысить этот показатель до 60%.

«Коэффициент замещения (отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%. Стратегическая цель – это 60%», – подчеркнула народная депутатка.

Галина Третьякова отметила, что в настоящее время почти 30% населения Украины достигло пенсионного возраста. Около 9 млн граждан платят единый социальный взнос (ЕСВ), за счет которого в том числе выплачиваются пенсии.

«Чтобы повысить отношение средней пенсии к средней зарплате, необходимо провести реформу ЕСВ, внедрить практику пенсионных накоплений, проработать вопросы поддержки финансового благополучия семьи, например, за счет возвращения домохозяйствам переплаченных в течение года налогов, а также способствовать занятости женщин», – отметила Галина Третьякова.

Представители Международной организации труда пообещали до следующей встречи в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов смоделировать ряд предложений, в частности, в сфере развития пенсионной системы в Украине.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров уменьшилось почти на 362 тысячи человек. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.

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