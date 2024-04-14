Telegram дозволив створювати стікери зі своїх фотографій прямо у застосунку

В застосунку з'явилося оновлення для любителів стикерів.

У застосунку Telegram відбулося чергове оновлення. Тепер можна створити стікери зі своїх фотографій прямо у застосунку.

Як створити наліпку

Візьміть будь-яку фотографію й додайте текст, малюнок або анімовані наліпки, емоджі та GIF, які вже є на платформі.

«Ніколи в історії людства (та й котяцтва теж) перетворювати котів на візуальне мистецтво ще не було так просто», - пишуть у блозі застосунку.

Достатньо одного дотику, щоб вирізати обʼєкт і видалити фон. Користувачі можуть вручну стирати й відновлювати частини своєї фотографії, а також додавати контур, щоб досягти класичного вигляду наліпки.

Щоб створити свою першу наліпку, потрібно відкрити панель наліпок з поля введення в будь-якому чаті та натиснути кнопку (+).

Коли наліпка буде готова, її можна буде або надіслати, або створити набір, щоб використовувати творіння у своїх чатах в майбутньому.

Також у Telegram у цьому місяці обіцяють оголосити про ще 16 нових можливостей.

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