США не заохочують і не підтримують удари України за межами її території, – Держдепартамент США

Сполучені Штати Америки не заохочують українські сили атакувати російські цілі поза власними кордонами, зокрема наносити удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Як повідомляється, коли в нього запитали, чи контактувала американська сторона з Україною після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, Міллер відмовився коментувати будь-які дипломатичні контакти.

«Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території», – наголосив представник Держдепу.

Він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає «тривалу політику» американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

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