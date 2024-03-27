США не поощряют и не поддерживают удары Украины за пределы ее территории, – Госдепартамент США

Соединенные Штаты не изменили свою позицию насчет атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, — заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Соединенные Штаты Америки не поощряют украинские силы атаковать российские цели вне собственных границ, в том числе наносить удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Как сообщается, когда у него спросили, контактировала ли американская сторона с Украиной после того, как накануне снова был нанесен удар по очередному российскому НПЗ в Самаре, Миллер отказался комментировать какие-либо дипломатические контакты.

«Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории», – подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает «длительную политику» американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.

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