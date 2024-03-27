Во Львове суд возместил покупателю полную стоимость телевизора, в корпусе которого обнаружили следы жидкости

В апелляционной жалобе ответчик заявил, что на момент передачи покупателю телевизор находился в исправном состоянии, его транспортировка из магазина осуществлялась покупателем самостоятельно и истец пользовалась телевизором 3 дня, а проблема возникла вследствие того, что телевизор находился в подвале.

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Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя Общества с ограниченной ответственностью на решение Железнодорожного районного суда г. Львова по делу о исковом заявлении покупателя о защите прав потребителей.

Обставини справи

Як розповіли у Львівському апеляційному суді, громадянка Г. звернулася з позовом до ТОВ про захист прав споживача. В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що вона придбала у відповідача в магазині «Фокстрот» телевізор марки SAMSUNG, а також додаткові послуги - Сервіс FoxMaster налаштування Smart TV Minimum, Інтеракт.ТБ.Стартовий пакет «Sweet.TV» М на 6 місяців.

Жінка зазначила, що при першому ввімкненні телевізора виявилось, що половина екрану мерехтить. Про зазначене вона (позивач) одразу через додаток «Viber» повідомила продавця магазину, який порекомендував зняти плівку з екрана та привезти телевізор в магазин на перевірку, а згодом у Сервісний центр.

Цього ж дня вона подала заяву про безоплатне усунення недоліків на ім’я директора магазину , а також було подано претензію, у якій було викладено виявлені недоліки придбаного товару.

За результатами технічного огляду і діагностики виробу в умовах сервісного центру в корпусі телевізора виявлено сліди рідини, окиси, а тому їй повідомили, що підстав для обміну або повернення сплачених за товар коштів немає. Для відновлення роботоспроможності виробу необхідна заміна матриці.

Жінка вважає, що сліди рідини, окиси, краплі рідини всередині пристрою могли там опинитись виключно у період часу до моменту доставки телевізора до споживача, адже вона виявила вказані недоліки одразу після включення телевізора.

Висновком експерта товарознавчого дослідження рухомого майна встановлено, що телевізор має несправність лівої плати у вигляді окислення контактів, причиною виникнення несправності є потрапляння невідомої речовини на внутрішні компоненти телевізора, що призвело до їх пошкодження; точну назву речовини не надалось можливості встановити, виявлена речовина найімовірніше потрапила всередину корпусу через щілину у верхній частині корпусу, точний час, за який могли виникнути несправності у товарі, не надалось можливості визначити.

Жінка стверджує, що діями відповідача їй спричинена моральна шкода, яку вона оцінює у 15 000 грн., оскільки порушені її права споживача. Просить розірвати договір купівлі-продажу телевізора SAMSUNG, укладений між нею та відповідачем, стягнути з відповідача вартість телевізора, а також додаткові послуги та моральну шкоду.

Рішенням Залізничного районного суду м. Львова позовні вимоги задоволено частково. Розірвано договір купівлі-продажу телевізора SAMSUNG, стягнуто з відповідача на користь позивача вартість такого телевізора, а також додаткові послуги - Сервіс FoxMaster налаштування Smart TV Minimum., Інтеракт. ТБ.Стартовий пакет «Sweet.TV» М на 6 міс. та витрати на проведення експертизи. В решті позовних вимог відмовлено.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення суду оскаржив представник ТОВ – вважає рішення незаконним та необґрунтованим, таким, що постановлене з порушенням норм матеріального та процесуального права. Просить рішення суду скасувати та постановити нове рішення, яким відмовити позивачці в задоволенні позовних вимог. Вказує, що в день продажу позивачу телевізора, такий працював справно. Зазначає, що в магазині проводилось налаштування телевізора в присутності позивача, претензії до його роботи не було. Стверджує, що товар належним чином зберігався в магазині та жодної несправності не було виявлено. В момент передачі покупцю телевізор був у справному стані, транспортування телевізора з магазину здійснювалось покупцем самостійно, позивач користувалася телевізором 3 дні, недолік виник внаслідок того, що телевізор перебував у підвалі будинку покупця. У висновку експерта, на який посилається позивач, зазначено, що з моменту потрапляння речовини в корпус телевізора пройшло від кількох днів до кількох тижнів в залежності від умов експлуатації телевізора.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду винесла постанову у справі № 462/5656/22 (провадження № 22-ц/811/2936/23), якою апеляційну скаргу представника ТОВ залишила без задоволення, а рішення Залізничного районного суду м. Львова – без змін.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що оскаржуване рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права, відповідає встановленим у справі обставинам. Висновки суду першої інстанції не спростовані доводами апеляційної скарги, а тому підстави для скасування оскаржуваного рішення в оскарженій частині відсутні.

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