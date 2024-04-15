Немає батарей Patriot, тоді немає про що говорити, – Кулеба відповів на заклики США щодо ударів по НПЗ рф

Кулеба про атаки на російські НПЗ: «це не вплине на світовий ринок».

Джерело фото: interfax.com.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик США не бити по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що не бачить причини для такої дії. Він наголосив на тому, що бомбардування і пожежі на таких об'єктах можуть вплинути на російський енергетичний ринок, а не на світовий.

За словами очільника МЗС, в Україні через постійні повітряні атаки збільшується кількість жертв серед мирного населення через нестачу батарей ППО Patriot. Він також зазначив, що «якщо немає батарей Patriot, немає пакету допомоги, і ще про щось просять, тоді немає про що говорити».

«Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні я не бачу причинно-наслідкового зв'язку», – сказав Кулеба. Раніше Глава Пентагону Ллойд Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв.

Кулеба переконаний, що вибухи та пожежі на НПЗ можуть впливати на енергетичний ринок країни-агресора рф, а не на глобальний.

«Коли в росії вибухає нафтопереробний завод, проблеми з’являються саме на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через удари по нашій енергетичній системі, через відсутність батарей Patriot, росте кількість поранених і загиблих, людей, які живуть без світла», – додав міністр.

За словами міністра, якщо партнери кажуть: «Ми вам даємо сім батарей Patriot завтра, але у нас до вас прохання не робити цього й ось цього», тоді є предмет для розмови. А якщо немає, і ще просять чогось не робити, тоді й предмету немає», – сказав Кулеба в етері телемарафону.

Нагадаємо, США не заохочують і не підтримують удари України за межами її території, – Держдепартамент США.

Крім того, МЕА попереджає, що атаки українських дронів по російських НПЗ можуть підірвати ринок дизельного палива.

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