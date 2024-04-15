Як отримати копію судового рішення з архіву суду: пояснення

Однією з основних послуг архіву є видавання копій судових рішень та інших документів, які зберігаються в ньому.

В Іванівському районному суді Одеської області розповіли про процедуру отримання документів із судового архіву, а саме – як отримати копію судового рішення.

Основними функціями та завданнями архіву суду є:

ведення архіву та архівної справи в суді;

експертиза цінності документів;

приймання на зберігання судових документів та справ;

видача копій судових рішень та інших документів, які зберігаються в архіві суду;

видача судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду;

підготовка довідок на основі відомостей, які є в документах архівного підрозділу, ведення їх обліку.

Судові справи після розгляду передаються до архіву, де зберігаються згідно з визначеними строками. За минулими роками, виконані справи знаходяться на спеціальних полицях, де їх легко знаходити за хронологічним порядком.

Строки зберігання справ різняться в залежності від їх категорій. Наприклад, справи про розірвання шлюбу чи визначення місця проживання дитини зберігаються протягом кількох років, тоді як справи про спадщину можуть залишатися в архіві до 75 років.

Після закінчення встановлених строків зберігання, оригінали судових рішень вилучаються із справ, проте їх копії можна отримати, звернувшись до суду з відповідною заявою. Таким чином, навіть через десятки років після закриття справи, збережені у архіві документи можуть бути відновлені для потреб громадян.

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