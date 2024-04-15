СБУ задержала вражеского информатора, который хотел засветить украинскую ПВО под Черкассами и Одессой

Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

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Служба безопасности Украины задержала информатора, который хотел засветить украинскую противовоздушную оборону под Черкассами и Одессой. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, вражеским информатором оказался 47-летний житель Черкасс, идеологический сторонник рашизма.

«После полномасштабного вторжения рф мужчина надеялся, что его «работу» заметят рашисты. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе», – говорится в сообщении.

СБУ разоблачила преступные намерения фигуранта еще на начальном этапе его деятельности.

В дальнейшем все действия вражеского информатора были документированы и заблокированы.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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