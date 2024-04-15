СБУ задержала вражеского информатора, который хотел засветить украинскую ПВО под Черкассами и Одессой

Служба безопасности Украины задержала информатора, который хотел засветить украинскую противовоздушную оборону под Черкассами и Одессой. Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, вражеским информатором оказался 47-летний житель Черкасс, идеологический сторонник рашизма.
«После полномасштабного вторжения рф мужчина надеялся, что его «работу» заметят рашисты. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе», – говорится в сообщении.
СБУ разоблачила преступные намерения фигуранта еще на начальном этапе его деятельности.
В дальнейшем все действия вражеского информатора были документированы и заблокированы.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.