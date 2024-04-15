Дуда пообещал защитить Литву в случае нападения

Президент Польши готов выслать войска на защиту Литвы в случае нападения.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские войска станут на защиту Литвы в случае нападения на эту балтийскую страну. Об этом он сообщил в интервью литовскому телеканалу LRT.

Дуда подчеркнул, что как Литва, так и Польша являются членами НАТО, существуют четкие обязательства по статье 5 по коллективной обороне. "Я достаточно твердо заявляю, что мне трудно представить ситуацию, в которой в случае нападения на Литву она не получила бы помощи от НАТО, в том числе и от Польши. Я имею в виду военную помощь. Короче говоря, польские военные стали бы на защиту Литвы. Я не могу себе представить другого варианта", - заявил польский президент.

Он также отметил, что есть вопросы, которые не приведут к активации статьи 5, но они могут решаться на двустороннем уровне между странами. "Повторяю: мы говорим о ситуации еще не на военном уровне, только на уровне угрозы. Это два отдельных вопроса", - пояснил Дуда.

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