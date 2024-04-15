Дуда пообіцяв захистити Литву у разі нападу

Президент Польщі готовий вислати війська на захист Литви у випадку нападу.

Джерело фото: zn.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польські війська стануть на захист Литви у випадку нападу на цю балтійську країну. Про це він повідомив у інтерв'ю литовському телеканалу LRT.

Дуда наголосив, що як Литва, так і Польща є членами НАТО, існують чіткі зобов'язання за статтею 5 щодо колективної оборони. «Я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі і від Польщі. Я маю на увазі військову допомогу. Коротше кажучи, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту», - заявив польський президент.

Він також зауважив, що є питання, які не призведуть до активації статті 5, але вони можуть вирішуватися на двосторонньому рівні між країнами. «Повторюю: ми говоримо про ситуації ще не на військовому рівні, лише на рівні загрози. Це два окремих питання», - пояснив Дуда.

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