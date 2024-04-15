Практика судів
  1. В Україні

Чи потрібно новоствореному ФОПу подавати квартальну декларацію про майновий стан і доходи

12:07, 15 квітня 2024
ФОПи, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року.
Чи потрібно новоствореному ФОПу подавати квартальну декларацію про майновий стан і доходи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Кіровоградській області роз’яснила, чи необхідно подавати квартальну податкову декларацію про майновий стан і доходи новоствореній ФОП або ФОП, яка перейшла із/на спрощену систему оподаткування.

Так, відповідно до пп. 177.5.2 ПКУ фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

При цьому податкова декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами – підприємцями до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (пп. 49.18.4 ПКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Свідоцтво адвоката у Дії – в Раді зареєстрували законопроект

Парламентарі пропонують, щоб свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю було також і в Дії.

Повна картина про придатних до військової служби громадян буде зберігатися на серверах партнерів України з НАТО

На серверах партнерів України з НАТО буде зберігатися та постійно оновлюватися інформація про точну кількість придатних до військової служби громадян.

Кабмін оновить Розклад хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби, а процес ідентифікації обмежено придатних автоматизують

Уряд оновить Порядок проходження ВЛК та перелік хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби, і з середини травня почне викликати на повторне ВЛК обмежено придатних.

До закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео