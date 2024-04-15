На Чернігівщині підірвався автомобіль РЕМ: двоє постраждалих

Автомобіль РЕМ підірвався на вибуховому пристрої на території прикордонної громади Чернігівщини.

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У понеділок, 15 квітня, на території прикордонної громади Чернігівського району стався вибух, в результаті якого постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ. Двох працівників госпіталізовано», - зазначено у повідомленні.

Деталі щодо причини вибуху та стану постраждалих поки що не надані. Проводиться розслідування інциденту.

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