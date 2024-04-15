На Черниговщине подорвался автомобиль РЭС: двое пострадавших

Автомобиль РЭС подорвался на взрывном устройстве на территории пограничной общины Черниговщины.

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В понедельник, 15 апреля, на территории пограничной общины Черниговского района произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня около 6:00 в пограничной громаде Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС. Двое работников госпитализированы", - говорится в сообщении.

Детали о причинах взрыва и состояния пострадавших пока не предоставлены. Проводится расследование инцидента.

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