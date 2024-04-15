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СБУ затримала ворожого інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою

11:31, 15 квітня 2024
Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.
СБУ затримала ворожого інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою
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Служба безпеки України затримала інформатора, який хотів «засвітити» українську протиповітряну оборону під Черкасами та Одесою. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму.

«Після повномасштабного вторгнення рф чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ викрила злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності.

У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані і заблоковані.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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