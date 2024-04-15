Владимир Шведюк стал командующим ОК «Запад»

Командующим войсками оперативного командования «Запад» был назначен Владимир Шведюк.

Командующим войсками оперативного командования «Запад» был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом говорится в сообщении ОК «Запад».

Шведюк опубликовал свое обращение, в котором отметил, что стремится к тому, чтобы командование стало образцом военного совершенства и тактического мастерства.

«Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непреклонную преданность защите нашей страны. У нас нет другого выбора, как победить. И мы это сделаем», – написал он.

Владимир Шведюк родился 23 июня 1969 в Винницкой области. Окончил Национальную академию обороны Украины.

До марта 2022 года он занимал должность заместителя командующего сил ТРО ВСУ, а в марте 2022 года – начальника штаба группировки Объединенных сил.

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