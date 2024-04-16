Геннадий Шаповалов стал командующим войсками оперативного командования «Юг»

Командующим войсками ОК «Юг» назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк представил личному составу оперативного командования «Юг» новоназначенного командира – Геннадия Шаповалова.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же – с отличием – Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Пройдя все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

За плечами боевого офицера Национальный университет «Острожская академия» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии». Также он также окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров ВСУ как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт, пишут в ОК «Юг».

«Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей», — подчеркнул Геннадий Шаповалов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что командующим войсками оперативного командования «Запад» был назначен Владимир Шведюк.

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