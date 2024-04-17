Украинский оскароносный фильм «20 дней в Мариуполе» покажут на Netflix

С 21 апреля на стреминговой платформе Netflix можно будет посмотреть «20 дней в Мариуполе».

Оскороносный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" покажут на Netflix. Это произойдет уже с 21 апреля. Об этом стриминговая платформа сообщила на своей странице в Instagram.

Фильм можно посмотреть онлайн и на украинских стриминговых платформах.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" - работа украинского военного корреспондента и писателя, видеографа АP Мстислава Чернова. Также над ним работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

В ленте сняты 20 дней с осады Мариуполя в феврале и марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" стал первой лентой от Украины, получившей премию "Оскар".

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