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Об'єднані Арабські Емірати накрив сильний ураган – міста йдуть під воду, авіарейси затримуються

18:37, 16 квітня 2024
У Дубаї сильні зливи та ураган.
Об'єднані Арабські Емірати накрив сильний ураган – міста йдуть під воду, авіарейси затримуються
Джерело фото: Khaleej Times
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На Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, обрушився сильний ураган. Сильні зливи затоплюють міста та один із провідних мегаполісів країни, Дубай.

Про це повідомляє місцеве видання «Khaleej Times».

На опублікованих відео видно, що вода затопила одну із магістралей та вже прибула до торгових центрів.

Національний метеорологічний центр оголосив червоний рівень тривоги в багатьох регіонах країни. Влада попросила жителів залишатися «надзвичайно пильними», оскільки прогнозуються небезпечні погодні явища надзвичайної серйозності. Попередження оголошено до 18 години 17 квітня.

Крім того, державних службовців в ОАЕ відправили працювати з дому, а Міжнародний аеропорт Дубая призупиняв роботу на 25 хвилин через сильний шторм.

Джерело фото: Khaleej Times

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