РНБО спільно з TikTok блокуватиме сумнівні акаунти – заступниця керівника ЦПД Бондарчук

Уже напрацьована модель реагування на сумнівні акаунти і їх почнуть блокувати «зовсім скоро».

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Центр протидії дезінформації при РНБО спільно з TikTok напрацювали модель реагування на сумнівні акаунти і почне блокувати такі канали «зовсім скоро». Про це в розповіла заступниця керівника ЦПД Аліна Бондарчук.

«Ми вже маємо список акаунтів, які не варто переглядати. Він є на сайті ЦПД і в усіх соцмережах. Ми дали цей список і далі перейдемо до блокування. Буквально ще пару днів і вже почнемо блокувати їх», - повідомила вона.

При цьому Бондарчук наголосила, що якщо контент з цих заблокованих акаунтів буде з'являтись на інших каналах, вони будуть заблоковані автоматично вже навіть без скарг.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.

«Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]», – додали в Центрі.

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги до соцмережі.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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