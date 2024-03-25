У Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

Група народних депутатів від різних фракції внесла законопроект про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні.

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В парламенті 25 березня зареєстрували законопроект, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

Відповідний законопроект 11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація внесли народні депутати від різних фракцій – від «Європейської солідарності» Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Софія Федина, від «Слуги народу» Микита Потураєв, Людмила Марченко, від «Голосу» Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа, від «За майбутнє» Ірина Констанкевич.

Текст станом на 14-30 25 березня відстуній.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект раніше анонсував Микола Княжицький. Він зазначив, що «це російська мережа», «саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини», це «така собі альтернатива цілодобовому телемарафону», і взагалі він має «російське походження»

«Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу яндекса з однокласніками.

По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них) приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube», - зазначив Княжицький.

Зокрема, на його думку, у Telegram та інших платформах соцмереж треба заборонити поширення контенту, де «йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо».

Крім того, якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», анонс законопроекту про регулювання Telegram-каналів зробив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. «Насправді тими чи іншими регуляторними актами ми можемо зобов’язати Телеграм-канали або реєструватися, або дати механізми нашим спецслужбам впливати. Зрештою, ми маємо досвід заборони мереж, які напряму пов’язані з рф», - зазначив він.

Також він повідомив про направлення запиту до Податкової служби стосовно доходів від діяльності телеграм-каналів.

«Думаю, комерційна діяльність анонімних українських телеграм-каналів має зацікавити українську фіскальну службу. Яким коштом існують їхні «редакції», чи платять вони податки з грошей, які беруть за рекламу чи анонси?

Ми плануємо надіслати запит до Державної фіскальної служби (наразі ДФС немає, є Податкова служба – прим. ред.) окремо по Телеграму, і по тих пабліках, де ми бачимо багато реклами, економічну активність», зазначив Юрчишин.

За словам голови Комітету ВР з питань свободи слова, «зараз ключова історія — не тільки домовитися з Павлом Дуровим про те, щоби ми мали механізми впливу на російську пропаганду, але й про те, щоби з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, дуже недооподаткований».

Ідею регулювання активно підтримали представники громадських організацій, які за підтримки донорів займаються питаннями діяльності ЗМІ.

Зокрема, голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт зазначив, що Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки, заохочує використання Telegram.

«Щоб нас потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободі слова», ну, оце все – що люблять казати «ліваки», нам треба звернутися до європейських практик, де знають, як «заохотити» технологічні платформи до співпраці», - підкреслив він. За його словами, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «RАДА: наступне покоління» наразі складає плани для поїздок на наступний рік, і варто відвідати також Єврокомісію. Нагадаємо, що позиція партнерів, у тому числі, Єврокомісії з регулювання соціальних мереж, наразі має визначальне значення для України.

Проблема полягає у тому, що Telegram не бажає блокувати певні телеграм-канали. І змусити платформу це робити не виходить.

Автор: Наталя Мамченко

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