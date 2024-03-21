Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання Telegram. Про це повідомив у соцмережах народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький.

«Я сьогодні ініціюю законопроект про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. Запропонував колегам-депутатам долучитися до його підписання», - зазначив він. 22 березня він збирається його зареєструвати.

По-перше, за його словами, «це російська мережа».

По-друге, він зазначив, що «саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини», це «така собі альтернатива цілодобовому телемарафону», і взагалі він має «російське походження»

«Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу яндекса з однокласніками.

По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них) приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube», - зазначив Княжицький.

Зокрема, на його думку, у Telegram та інших платформах соцмереж треба заборонити поширення контенту, де «йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо».

Крім того, якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», анонс законопроекту про регулювання Telegram-каналів зробив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат від фракції «Голос» та колишній голова правління Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. «Насправді тими чи іншими регуляторними актами ми можемо зобов’язати Телеграм-канали або реєструватися, або дати механізми нашим спецслужбам впливати. Зрештою, ми маємо досвід заборони мереж, які напряму пов’язані з рф», - зазначив він.

Ідею регулювання активно підтримали представники громадських організацій, які за підтримки донорів займаються питаннями діяльності ЗМІ.

Зокрема, голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт зазначив, що Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки, заохочує використання «Телеграму».

«Щоб нас потім не цькували за, так би мовити, «перешкоджання свободі слова», ну, оце все – що люблять казати «ліваки», нам треба звернутися до європейських практик, де знають, як «заохотити» технологічні платформи до співпраці», - підкреслив він. За його словами, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «RАДА: наступне покоління» наразі складає плани для поїздок на наступний рік, і варто відвідати також Єврокомісію. Нагадаємо, що позиція партнерів, у тому числі, Єврокомісії з регулювання соціальних мереж, наразі має визначальне значення для України.

Проблема полягає у тому, що «Телеграм» не бажає блокувати певні телеграм-канали. І змусити платформу це робити не виходить.

Автор: Наталя Мамченко

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