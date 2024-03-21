Запретят ли в Украине Telegram – нардеп Николай Княжицкий внесет законопроект о его регулировании в Раду

Как отметил инициатор законопроекта – народный депутат Николай Княжицкий, Telegram – «это российская сеть, из которой украинцы узнают новости».

Верховная Рада рассмотрит законопроект о регулировании Telegram. Об этом сообщил в соцсетях народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий.

«Я сегодня инициирую законопроект о регулировании в Украине Telegram и подобных платформ распространения СМИ. Предложил коллегам-депутатам присоединиться к его подписанию», - отметил он. 22 марта он намерен его зарегистрировать.

Во-первых, по его словам, «это российская сеть».

Во-вторых, он отметил, что «сам Telegram стал основной платформой, с которой украинцы узнают новости», это «этакая альтернатива круглосуточному телемарафону», и вообще он имеет «российское происхождение»

«Если власти захотят, они могут попытаться это сделать аналогичным образом, как было сделано с другими российскими сетями типа яндекса с одноклассниками.

По сути, речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram только один из них) примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube», - отметил Княжицкий.

В частности, по его мнению, в Telegram и других платформах соцсетей нужно запретить распространение контента, где «речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорифификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т. д.».

Кроме того, если структура собственности или источники финансирования платформы будут признаны непрозрачными, данная платформа не может использоваться госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев. Такие платформы и связанные с ними сервисы не могут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», анонс законопроекта о регулировании Telegram-каналов сделал председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова, народный депутат от фракции «Голос» и бывший председатель правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. «На самом деле, теми или иными регуляторными актами мы можем обязать Телеграмм-каналы либо регистрироваться, либо дать механизмы нашим спецслужбам влиять. В конце концов, у нас есть опыт запрета сетей, которые напрямую связаны с рф», - отметил он.

Идею регулирования активно поддержали представители общественных организаций, которые при поддержке доноров занимаются вопросами деятельности СМИ.

В частности, председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт отметил, что Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграма».

«Чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот все – что любят говорить «леваки», нам нужно обратиться к европейским практикам, где знают, как «поощрить» технологические платформы к сотрудничеству», – подчеркнул он. По его словам, программа Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение» составляет планы для поездок на следующий год, и стоит посетить также Еврокомиссию. Напомним, что позиция партнеров, в том числе Еврокомиссии по регулированию социальных сетей, сейчас имеет определяющее значение для Украины.

Проблема состоит в том, что Телеграм не желает блокировать определенные телеграм-каналы. И вынудить платформу это делать не выходит.

Автор: Наталя Мамченко

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