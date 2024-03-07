Ярослав Юрчишин: Наразі ключова історія — не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу, а й з'ясувати питання сплати податків телеграм-каналами

Ми плануємо запит до Податкової служби окремо і по Telegram, і по пабліках, де ми бачимо багато реклами – голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Фото: slovoidilo.ua

Парламентський Комітет з питань свободи слова буде розбиратися із тим, як сплачує податки Telegram та телеграм-канали. Про це в інтерв`ю «дм» повідомив Ярослав Юрчишин.

Так, за його словами, необхідне регулювання Telegram. «Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати», - зазначив він.

«Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання», - вважає Ярослав Юрчишин.

На думку голови Комітету, «якщо Павло Дуров і адміністрація Телеграму зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, то нехай створять представництво в Україні».

Представництво необхідне для того, щоб за наявності доказів розгону російської пропаганди мати можливість звернутися до Телеграм і закрити певні канали.

«Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда», - підкреслив Юрчишин.

«Думаю, комерційна діяльність анонімних українських телеграм-каналів має зацікавити українську фіскальну службу. Яким коштом існують їхні «редакції», чи платять вони податки з грошей, які беруть за рекламу чи анонси?

Ми плануємо надіслати запит до Державної фіскальної служби (наразі ДФС немає, є Податкова служба – прим. ред.) окремо по Телеграму, і по тих пабліках, де ми бачимо багато реклами, економічну активність», зазначив Юрчишин.

За словам голови Комітету ВР з питань свободи слова, «зараз ключова історія — не тільки домовитися з Павлом Дуровим про те, щоби ми мали механізми впливу на російську пропаганду, але й про те, щоби з’ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, найімовірніше, дуже недооподаткований».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, як окремі громадські організації намагаються підміняти поняття, називаючи «кремлівськими» ЗМІ і телеграм-канали, які не подобаються окремим представникам таких ГО та критикують результати їх роботи. Зокрема, вони посилаються на те, що оскільки такі ЗМІ і телеграм-канали «дискредитують голову правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова», то вони є «кремлівськими».

Раніше ЗМІ зазначали, що Михайло Жернаков, який займався судовою реформою і не мав стосунку до Міноборони чи ЗСУ, після публікацій стосовно накладення на нього судом штрафу за ухилення від військового обов’язку, дивним чином опинився при посаді в Офісі реформ Міноборони. Як вказала директорка громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк на користь тези про заборону Telegram: «Сьогодні ти покритикуєш телеграм-канал, а завтра телеграм-канал напише, що ти ухилянт чи щось таке».

Автор: Наталя Мамченко

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