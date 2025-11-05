Практика судів
Київський ТЦК на ДВРЗ не закривають: особовий склад розосередили задля безпеки

23:58, 5 листопада 2025
У ТЦК пояснили, що пункт не розформували, а лише тимчасово розосередили особовий склад.
Київський ТЦК на ДВРЗ не закривають: особовий склад розосередили задля безпеки
Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на ДВРЗ не розформовували, але розосередили особовий склад задля безпеки. Про це повідомив пресофіцер київського міського ТЦК та СП Віталій Силенко, пише hromadske.

Як ми розповідали, раніше народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив відповідь від Міноборони, у якій ішлося про призупинення дії наказу щодо діяльності збірного пункту.

Втім, у самому ТЦК пояснили, що пункт не розформували, а лише тимчасово розосередили особовий склад для безпеки, аби запобігти можливим ударам з боку ворога.

«Через більш часті напади ворога саме на ТЦК та збірні пункти, командування ухвалило рішення, щоб запобігти ворогу вдарити по такому скупченню людей», — заявив Силенко у коментарі.

Київ ТЦК

