Киевский ТЦК на ДВРЗ не закрывают: личный состав рассредоточили ради безопасности

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки на ДВРЗ не расформировали, но рассредоточили личный состав ради безопасности. Об этом сообщил пресс-офицер киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко, пишет hromadske.

Как ранее мы сообщали, народный депутат Александр Федиенко опубликовал ответ от Министерства обороны, в котором говорилось о приостановлении действия приказа относительно работы сборного пункта.

Однако в самом ТЦК объяснили, что пункт не расформировали, а лишь временно рассредоточили личный состав в целях безопасности, чтобы предотвратить возможные удары со стороны врага.

«Из-за участившихся атак врага именно на ТЦК и сборные пункты командование приняло решение, чтобы предотвратить удар по такому скоплению людей», — заявил Силенко в комментарии.

