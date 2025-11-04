Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта на ДВРЗ – нардеп Федиенко

Нардеп Александр Федиенко обратился в Минобороны после скандальной публикации блогерши и ведущей Рамины Эсхакзай.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко направил запрос в Министерство обороны после публикации блогерши и ведущей Рамины Эсхакзай, которая обнародовала фото, предположительно сделанные в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве, где видно ненадлежащие и антисанитарные условия.

По словам депутата, он попросил Минобороны предоставить официальные разъяснения по ситуации.

В то же время в ответе ведомства было заявлено, что приказом начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки от 13 сентября 2025 года №158/ОД действие предыдущего приказа от 24 марта 2025 года №45 о создании Киевского городского сборного пункта приостановлено с 15 сентября 2025 года до отдельного распоряжения.

Это означает, что работа сборного пункта на ДВРЗ временно остановлена.

