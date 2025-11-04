Практика судів
Київський міський ТЦК призупинив роботу збірного пункту на ДВРЗ – нардеп Федієнко

13:06, 4 листопада 2025
Нардеп Олександр Федієнко звернувся до Міноборони після скандальної публікації блогерки та ведучої Раміни Есхакзай.
Київський міський ТЦК призупинив роботу збірного пункту на ДВРЗ – нардеп Федієнко
Народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко звернувся до Міністерства оборони із запитом після публікації блогерки та ведучої Раміни Есхакзай, яка оприлюднила фото нібито з розподільчого центру на ДВРЗ у Києві, на яких видно неналежні та антисанітарні умови.

За словами депутата, він попросив Міноборони надати офіційні роз’яснення щодо ситуації.

Водночас, у відповіді відомства було заявлено, що наказом начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 13 вересня 2025 року №158/ОД дію попереднього наказу від 24 березня 2025 року №45 про утворення Київського міського збірного пункту призупинено з 15 вересня 2025 року до окремого розпорядження.

Це означає, що роботу збірного пункту на ДВРЗ тимчасово зупинено.

